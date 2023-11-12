Московское «Динамо» обыграло минское «Динамо» и поднялось на первое место «Запада»

Московское «Динамо» на выезде победило минское «Динамо» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:1.

Голы за бело-голубых забили Никита Гусев и Бреннан Менелл. У «зубров» отличился Владислав Кодола.

Московское «Динамо» набрало 44 очка в 29 играх и поднялось на первое место в турнирной таблице «Запада». Минское «Динамо» находится на пятой строчке (32).

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Динамо» (Минск) — «Динамо» (Москва) — 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)

Голы: Гусев — 11 (Уил, Прибыльский), 4:30 — 0:1. Кодола — 2 (Коробов, Основин), 37:22 — 1:1. Менелл — 4 (Уил, Гусев), 46:42 — 1:2.

Вратари: Колосов (58:44) — Коновалов.

Штраф: 4 — 12.

Броски: 30 (11+9+10) — 26 (9+8+9).

Судьи: Морозов, Оленин.

12 ноября. Минск. «Минск-Арена». 14425 зрителей