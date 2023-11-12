Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 19:23

Московское «Динамо» обыграло минское «Динамо» и поднялось на первое место «Запада»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Московское «Динамо» на выезде победило минское «Динамо» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:1.

Голы за бело-голубых забили Никита Гусев и Бреннан Менелл. У «зубров» отличился Владислав Кодола.

Московское «Динамо» набрало 44 очка в 29 играх и поднялось на первое место в турнирной таблице «Запада». Минское «Динамо» находится на пятой строчке (32).

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Динамо» (Минск) — «Динамо» (Москва) — 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)

Голы: Гусев — 11 (Уил, Прибыльский), 4:30 — 0:1. Кодола — 2 (Коробов, Основин), 37:22 — 1:1. Менелл — 4 (Уил, Гусев), 46:42 — 1:2.

Вратари: Колосов (58:44) — Коновалов.

Штраф: 4 — 12.

Броски: 30 (11+9+10) — 26 (9+8+9).

Судьи: Морозов, Оленин.

12 ноября. Минск. «Минск-Арена». 14425 зрителей

КХЛ
ХК Динамо (Минск)
ХК Динамо (Москва)
Обсудить
Читайте также
Лакерник объяснил невысокие оценки Валиевой за произвольную программу на «Гран-при России» в Казани
Аспиналл нокаутировал Павловича за 69 секунд. Россия осталась без пояса UFC в тяжелом весе
Меняют ориентацию: для чего Армения портит отношения с Россией
Ученые пытаются найти тайный «зал знаний» под пирамидами в Египте
Аэропорты Внуково и Домодедово вводили кратковременные ограничения на полеты
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Леонтьев, Якупов: спецрепортаж Шевченко про «Нефтехимик»
Срывы Ротенберга, СКА и ЦСКА в кризисе, преображение «Трактора»
Будущее Жафярова, «Авангард», Толчинский и Грицюк в СКА: live
Как стать скаутом клуба НХЛ, три года в «Авангарде», журналистика и хоккей
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Салават Юлаев» — «Локомотив»: видеообзор матча КХЛ