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Сегодня, 19:37

Московское «Динамо» обыграло минское «Динамо» и вышло на первое место «Запада»

Виктория Кравченко
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Московское «Динамо» обыграло «Динамо» Минск в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:1. Встреча проходила на «Минск-Арене».

У победителей голами отметились Артем Ильенко, Игорь Ожиганов, Седрик Пакетт и Егор Петухов, сделавший также результативную передачу. Никита Гусев сделал два голевых паса.

У хозяев шайбу забросил Роман Горбунов.

Московское «Динамо» набрало 51 очко и поднялось на первое место в таблице Западной конференции. Минское «Динамо» с 34 очками занимает 8-ю позицию.

29 декабря команда минская команда сыграет с ЦСКА. Московское «Динамо» днем ранее встретится со СКА.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Динамо Мн» (Минск) — «Динамо М» (Москва) — 1:4 (1:0, 0:2, 0:2)

Голы: Горбунов — 10 (Калдис), 8:34 — 1:0. Ильенко — 4 (мен., Петухов), 21:35 — 1:1. Ожиганов — 2 (Римашевский, Ильенко), 24:58 — 1:2. Пакетт — 8 (бол., Гусев, Уил), 48:24 — 1:3. Петухов — 5 (Гусев), 57:18 — 1:4.

Вратари: Колосов — Коновалов.

Штраф: 10 — 8.

Броски: 23 (5+9+9) — 20 (9+7+4).

Судьи: Ромасько, Сергеев.

26 ноября. Минск. «Минск-Арена». 14501 зритель

КХЛ
ХК Динамо (Минск)
ХК Динамо (Москва)
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