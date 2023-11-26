Московское «Динамо» обыграло минское «Динамо» и вышло на первое место «Запада»

Сегодня, 19:37
Московское «Динамо» обыграло «Динамо» Минск в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:1. Встреча проходила на «Минск-Арене».
У победителей голами отметились Артем Ильенко, Игорь Ожиганов, Седрик Пакетт и Егор Петухов, сделавший также результативную передачу. Никита Гусев сделал два голевых паса.
У хозяев шайбу забросил Роман Горбунов.
Московское «Динамо» набрало 51 очко и поднялось на первое место в таблице Западной конференции. Минское «Динамо» с 34 очками занимает 8-ю позицию.
29 декабря команда минская команда сыграет с ЦСКА. Московское «Динамо» днем ранее встретится со СКА.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо Мн» (Минск) — «Динамо М» (Москва) — 1:4 (1:0, 0:2, 0:2)
Голы: Горбунов — 10 (Калдис), 8:34 — 1:0. Ильенко — 4 (мен., Петухов), 21:35 — 1:1. Ожиганов — 2 (Римашевский, Ильенко), 24:58 — 1:2. Пакетт — 8 (бол., Гусев, Уил), 48:24 — 1:3. Петухов — 5 (Гусев), 57:18 — 1:4.
Вратари: Колосов — Коновалов.
Штраф: 10 — 8.
Броски: 23 (5+9+9) — 20 (9+7+4).
Судьи: Ромасько, Сергеев.
26 ноября. Минск. «Минск-Арена». 14501 зритель