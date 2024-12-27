Минское и московское «Динамо» встретятся в регулярном чемпионате КХЛ

Минское и московское «Динамо» встретятся в матче FONBET чемпионата КХЛ в пятницу, 27 декабря. Игра пройдет на «Минск-Арене» и начнется в 19.10 по московскому времени.

В прямом эфире матч будут показывать онлайн-платформа «Кинопоиск» и канал «КХЛ Prime». В Минске игру также транслирует канал «Беларусь 5».

Ключевые события игры «Динамо» Минск — «Динамо» Москва можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».

В сентябре москвичи победили минчан со счетом 6:3, а в ноябре — 4:3.

Минское «Динамо» набрало 45 очков в 38 матчах регулярного чемпионата КХЛ. Московское «Динамо» провело 39 матчей и набрало 49 очков. 25 декабря минчане победили «Ак Барс» (5:1), а москвичи уступили «Витязю» (0:2).