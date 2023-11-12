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Сегодня, 16:10

«Динамо Минск» — «Динамо»: смотреть трансляцию матча КХЛ в прямом эфире

Минское «Динамо» сыграет с московским «Динамо» в регулярном чемпионате КХЛ 12 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Артем Ильенко (ХК «Динамо Москва»).
Фото ХК «Динамо Москва»
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Минское «Динамо» встретится с московским «Динамо» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ в воскресенье, 12 ноября. Матч пройдет в спортивном комплексе «Минск-Арена» в Минске (Белоруссия) и начнется в 17.10 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Динамо Минск» — «Динамо» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Игру в прямом эфире покажут телеканал КХЛ ТВ и официальный сайт КХЛ. Также встречи регулярного чемпионата КХЛ сезона 2023 / 2024 транслируют онлайн-сервисы «Кинопоиск» и «Окко» по платной подписке.

Жители Белоруссии смогут посмотреть игру на телеканале «Беларусь 5». Начнется эфир в 17.05 по местному времени.

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Минск)
ХК Динамо (Москва)
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