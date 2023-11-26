Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 16:10

«Динамо Минск» — «Динамо»: смотреть трансляцию матча КХЛ в прямом эфире

«Динамо Минск» сыграет с «Динамо» в регулярном чемпионате КХЛ 26 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Егор Мартынов (ХК «Динамо Москва»).
Фото ХК «Динамо Москва»
Telegram Дзен

Минское «Динамо» примет московское «Динамо» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ в воскресенье, 26 ноября. Матч пройдет в спортивно-развлекательном комплексе «Минск-Арена» в Минске (Белоруссия). Начало — в 17.10 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Динамо Минск» — «Динамо» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире покажут телеканал КХЛ Prime и официальный сайт КХЛ. Также следить за регулярным чемпионатом КХЛ сезона 2023 / 2024 можно в онлайн-сервисах «Кинопоиск» и Okko (платно).

Жители Белоруссии смогут посмотреть игру своей команды на телеканале «Беларусь 5». Начало эфира — 16.50 по местному времени.

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Минск)
ХК Динамо (Москва)
0
Читайте также
Вымогательство или неизбежные траты? Чем грозят выплаты в 5000 евро за нейтральный статус
Сборная России шесть раз была чемпионом мира по футболу. Нет, это не ошибка
Украинский телеканал сообщил об 1,1 млн погибших и пропавших без вести военных ВСУ
В Германии узнали о страхе командования ВСУ
Атака украинских беспилотников на регионы России. Главное
В США заявили о бесполезности западных танков для ВСУ
Популярное видео
Леонтьев, Якупов: спецрепортаж Шевченко про «Нефтехимик»
Срывы Ротенберга, СКА и ЦСКА в кризисе, преображение «Трактора»
Будущее Жафярова, «Авангард», Толчинский и Грицюк в СКА: live
Как стать скаутом клуба НХЛ, три года в «Авангарде», журналистика и хоккей
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Наши в НХЛ

Николай Голдобин: «Без Морозова тяжело»

Николай Голдобин: «Я работаю на команду, чтобы говорили не обо мне, а об успехах «Спартака»