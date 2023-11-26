Минское «Динамо» примет московское «Динамо» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ в воскресенье, 26 ноября. Матч пройдет в спортивно-развлекательном комплексе «Минск-Арена» в Минске (Белоруссия). Начало — в 17.10 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Динамо Минск» — «Динамо» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире покажут телеканал КХЛ Prime и официальный сайт КХЛ. Также следить за регулярным чемпионатом КХЛ сезона 2023 / 2024 можно в онлайн-сервисах «Кинопоиск» и Okko (платно).

Жители Белоруссии смогут посмотреть игру своей команды на телеканале «Беларусь 5». Начало эфира — 16.50 по местному времени.

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