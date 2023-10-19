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Сегодня, 22:03

«Куньлунь» победил по буллитам минское «Динамо»

Руслан Минаев
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«Куньлунь» на выезде победил минское «Динамо» по буллитам в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:3.

У китайской команды шайбы забросили Райан Меркли, Брэндон Макмиллан и Фу Джианг. У белорусского клуба забивали Янни Калдис, Ник Меркли и Даниил Сотишвили.

Победный буллит реализовал Люк Локхарт.

«Куньлунь» набрал 16 очков и занимает 10-е место «Запада». У «Динамо» — 19 очков и 9-е место.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Динамо» (Минск) — «Куньлунь РС» (Пекин) — 3:4 Б (1:0, 2:1, 0:2, 0:0, 0:1)

Голы: Калдис — 5 (Меркли), 11:40 — 1:0. Меркли — 1 (бол., Пулккинен, Пу), 20:18 — 1:1. Меркли — 5 (Волков, Пинчук), 25:49 — 2:1. Сотишвили — 1 (Кузнецов), 31:04 — 3:1. Макмиллан — 1 (Пулккинен, Меркли), 43:36 — 3:2. П. Фу — 3 (Мойл, Лесли), 50:04 — 3:3.

Победный буллит: Локхарт.

Вратари: Колосов — Джурасик.

Штраф: 10 — 6.

Броски: 30 (11+10+9+0) — 29 (4+9+14+2).

Судьи: Беляев, Гофман.

19 октября. Минск. «Минск-Арена».

Источник: КХЛ
КХЛ
ХК Динамо (Минск)
ХК Куньлунь Ред Стар
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