«Динамо Минск» сыграет с «Куньлунем» в регулярном чемпионате КХЛ 19 октября

Минское «Динамо» примет «Куньлунь Ред Стар» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ 19 октября, в четверг. Встреча пройдет в спортивно-развлекательном комплексе «Минск-Арена» в Минске (Белоруссия). Начало — в 19.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями матча «Динамо Минск» — «Куньлунь» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры покажет телеканал КХЛ ТВ и официальный сайт КХЛ. Также игры регулярного чемпионата КХЛ сезона-2023/24 транслируют онлайн-сервисы «Кинопоиск» и «Окко Спорт» по платной подписке.

Жители Белоруссии смогут следить за игрой своей команды на телеканале «Беларусь 5». Начало эфира — 19.20 по местному времени.

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