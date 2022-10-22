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КХЛ

Сегодня, 19:28

Шайба с отрицательного угла принесла минскому «Динамо» победу над «Локомотивом»

Минское «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграло «Локомотив» (5:2). Победную шайбу забросил 23-летний нападающий Михаил Шалагин броском с отрицательного угла.

Минчане прервали 5-матчевую победную серию ярославцев, которые в этой встрече вели со счетом 2:0, но пропустил пять шайб подряд.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Динамо» (Минск) — «Локомотив» (Ярославль) — 5:2 (1:2, 3:0, 1:0)

Голы: Андронов — 3 (мен.), 6:41 — 0:1. Ильенко — 2 (А.С. Волков, Березкин), 9:30 — 0:2. Соколов — 4 (Демченко, Меркли), 15:25 — 1:2. Мартынов — 2 (Лалонд), 21:56 — 2:2. Шалагин — 1 (Пышкайло, Мороз), 26:37 — 3:2. Горбунов — 3 (Душак, Шинкевич), 34:19 — 4:2. Барберио — 2 (Пакетт, Алистров), 40:30 — 5:2.

Вратари: Колосов — Исаев (Бочаров, 26:37).

Штраф: 9 — 13.

Броски: 26 (4+9+13) — 19 (7+5+7).

Судьи: Беляев, Раминг.

22 октября. Минск. «Минск-Арена».

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2022-2023/
КХЛ
ХК Динамо (Минск)
ХК Локомотив (Ярославль)
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