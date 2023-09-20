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Сегодня, 21:32

«Локомотив» обыграл минское «Динамо» в КХЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Локомотив» на выезде одержал победу над минским «Динамо» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ — 4:1.

За ярославцев отличились Максим Шалунов, Даниил Тесанов, Ярослав Лихачев и Александр Полунин. Единственную шайбу «Динамо» забросил Джемел Смит.

«Локомотив» набрал 12 очков и поднялся на третье место в Западной Конференции. «Динамо» с 5 очками идет предпоследним на «Западе».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Динамо» (Минск) — «Локомотив» (Ярославль) — 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)

Голы: Шалунов — 2 (Лихачев, Гернат), 0:30 — 0:1. Тесанов — 1 (Полунин, Сергеев), 17:19 — 0:2. Лихачев — 4 (бол., Красковский, Алексеев), 25:37 — 0:3. Смит — 2 (бол., Керран, Энас), 53:09 — 1:3. Полунин — 1 (п.в.), 59:20 — 1:4.

Вратари: Колосов (56:18 — 59:20) — Бочаров.

Штраф: 15 — 16.

Броски: 43 (14+13+16) — 21 (10+6+5).

Судьи: Акузовский, Раводин.

20 сентября. Минск. «Минск-Арена». 15086 зрителей.

Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Минск)
ХК Локомотив (Ярославль)
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