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Сегодня, 19:23

Две передачи Шипачева помогли минскому «Динамо» победить «Локомотив»

Даниил Аршавский
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Минское «Динамо» на своем льду одержало победу над «Локомотивом» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:1.

В составе хозяев дублем отметился Джордан Гросс, еще по шайбе забросили Виталий Пинчук и Егор Бориков. Нападающий команды Вадим Шипачев отдал результативные пасы на 14-й и 18-й минутах встречи, попутно побив рекорд Сергея Мозякина по передачам в истории российского хоккея.

Автором единственного гола «Локо» стал Артур Каюмов.

«Динамо» Минск набрал 49 очков за 40 матчей и занимает 6-е место в Западной конференции, «Локомотив» лидирует с 66 очками.

FONBET КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо Мн» (Минск) — «Локомотив» (Ярославль) — 4:1 (2:1, 2:0, 0:0)

Голы: Пинчук — 15 (бол., Гросс, Шипачев), 13:18 — 1:0. Гросс — 3 (бол., Шипачев), 17:29 — 2:0. Каюмов — 14 (бол., Шалунов), 19:49 — 2:1. Гросс — 4 (бол., Волков, Энас), 30:02 — 3:1. Бориков — 6 (Липский, Гросс), 34:50 — 4:1.

Вратари: Демченко — Мельничук.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 17 (6+7+4) — 22 (6+7+9).

Судьи: Кочетов, Морозов.

29 декабря. Минск. «Минск-Арена». 15086 зрителей

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Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Минск)
ХК Локомотив (Ярославль)
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