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Сегодня, 16:00

«Динамо» Минск — «Локомотив»: смотреть трансляцию матча КХЛ

«Динамо» Минск и «Локомотив» проведут матч в чемпионате КХЛ 29 декабря
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото ХК «Динамо» Минск, Telegram
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Матч «Динамо» Минск — «Локомотив» в FONBET чемпионате КХЛ пройдет в воскресенье, 29 декабря. Игра на «Минск-Арене» в столице Белоруссии начнется в 17.10 по московскому времени.

Транслировать матч КХЛ будет онлайн-платформа «Кинопоиск». Также трансляция пройдет на канале «КХЛ Prime» и сайте лиги. Для жителей регионов команд игру покажут каналы «Первый ярославский» и «Беларусь 5».

За ключевыми событиями и результатом игры «Динамо» Минск — «Локомотив» можно следить в матч-центре сайта «СЭ».

В сезоне-2024/25 минское «Динамо» набрало 47 очков в 39 играх, предыдущим соперником «зубров» было московское «Динамо» (0:1). У «Локомотива» — 41 игра и 66 очков, ярославцы в пятницу обыграли «Витязь» (5:3).

КХЛ
ХК Динамо (Минск)
ХК Локомотив (Ярославль)
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