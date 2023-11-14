Видеотрансляция игры КХЛ «Динамо» Минск — «Металлург» начнется в 19.00 мск на Кинопоиске

Минское «Динамо» дома сыграет против магнитогорского «Металлурга» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ 14 ноября. Встреча пройдет на территории «Минск-Арена». Начало — в 19.10 по московскому времени.

Видеотрансляция противостояния «Динамо» Минск — «Металлург» будет доступна в онлайн-сервисе «Кинопоиск» по подписке. Начало — в 19.00 мск. Прямой эфир игры также пройдет на официальном сайте КХЛ.

Следить за ключевыми событиями встречи «Динамо» Мн — «Металлург» можно с помощью матч-центра «СЭ».

Белорусская команда с 32 очками располагается на шестой строчке в турнирной таблице Западной конференции. «Металлург» — второй с 40 баллами на «Востоке».

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