«Металлург» победил минское «Динамо»

«Металлург» на выезде обыграл минское «Динамо» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 2:0.

У гостей шайбы забросили Скотт Уилсон и Даниил Вовченко.

Форвард минского клуба Вадим Шипачев провел 1001-й матч в лиге и сравнялся по этому показателю с рекордсменом Евгением Бирюковым.

Магнитогорский клуб набрал 18 очков и занимает 5-е место в таблице Восточной конференции. Минское «Динамо» с 17 очками — на 7-й строчке таблицы «Запада».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

«Динамо» (Минск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Голы: Уилсон — 2 (Козлов), 38:47 — 0:1. Вовченко — 5 (п.в., Яковлев), 59:44 — 0:2.

Вратари: Тихомиров (58:44) — Набоков.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 25 (4+9+12) — 30 (16+9+5).

Судьи: Беляев, Гашилов.

17 октября. Минск. «Минск-Арена».