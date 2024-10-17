«Металлург» победил минское «Динамо»

Сегодня, 21:27
«Металлург» на выезде обыграл минское «Динамо» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 2:0.
У гостей шайбы забросили Скотт Уилсон и Даниил Вовченко.
Форвард минского клуба Вадим Шипачев провел 1001-й матч в лиге и сравнялся по этому показателю с рекордсменом Евгением Бирюковым.
Магнитогорский клуб набрал 18 очков и занимает 5-е место в таблице Восточной конференции. Минское «Динамо» с 17 очками — на 7-й строчке таблицы «Запада».
FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Минск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
Голы: Уилсон — 2 (Козлов), 38:47 — 0:1. Вовченко — 5 (п.в., Яковлев), 59:44 — 0:2.
Вратари: Тихомиров (58:44) — Набоков.
Штраф: 8 — 6.
Броски: 25 (4+9+12) — 30 (16+9+5).
Судьи: Беляев, Гашилов.
17 октября. Минск. «Минск-Арена».
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|Трактор
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|Автомобилист
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|Сибирь
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|19
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|Нефтехимик
|17
|7
|10
|19
|5
|Металлург Мг
|18
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|9
|18
|6
|Ак Барс
|15
|9
|6
|18
|7
|Сал. Юлаев
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|5
|16
|8
|Лада
|17
|7
|10
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|9
|Адмирал
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|10
|Авангард
|17
|6
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|13
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|Амур
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|Барыс
|16
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Артамонов Никита
Торпедо НН
|16
|17
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Пилипенко Кирилл
Северсталь
|17
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Шабанов Максим
Трактор
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Грицюк Арсений
СКА
|16
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Мерфи Тревор
Сибирь
|15
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Шарипзянов Дамир
Авангард
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Шарипзянов Дамир
Авангард
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Мерфи Тревор
Сибирь
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Деанджело Энтони
СКА
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Да Коста Стефан
Автомобилист
|17
|13
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Петан Ник
Ак Барс
|14
|12
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Летунов Максим
Торпедо НН
|16
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