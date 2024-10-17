Сегодня, 18:10
Минское «Динамо» и «Металлург» встретятся в FONBET Чемпионате КХЛ в четверг, 17 октября. Матч состоится в спортивном комплексе «Минск-Арена» в Минске (Белоруссия) и начнется в 19.10 по московскому времени.
Ключевые события противостояния «Динамо» Минск — «Металлург» будут доступны на сайте «СЭ» в матч-центре. Трансляцию игры в прямом эфире можно смотреть на телеканале «КХЛ Prime» и официальном сайте КХЛ. Также встречи регулярного чемпионата КХЛ транслирует онлайн-платформа «Кинопоиск» по платной подписке.
Для жителей Белоруссии трансляцию игры можно посмотреть на телеканале «Беларусь 5».
Минчане набрали 17 очков и занимают 7-е место в Западной конференции. Клуб из Магнитогорска с 16-ю баллами располагается на 6-й строчке на Востоке.
КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|16
|11
|5
|24
|2
|Автомобилист
|16
|9
|7
|20
|3
|Сибирь
|15
|9
|6
|19
|4
|Ак Барс
|15
|9
|6
|18
|5
|Нефтехимик
|16
|7
|9
|18
|6
|Металлург Мг
|17
|8
|9
|16
|7
|Сал. Юлаев
|13
|8
|5
|16
|8
|Лада
|17
|7
|10
|16
|9
|Адмирал
|15
|6
|9
|15
|10
|Авангард
|16
|6
|10
|13
|11
|Амур
|16
|5
|11
|12
|12
|Барыс
|16
|3
|13
|7
|И
|О
|
|
Пилипенко Кирилл
Северсталь
|16
|17
|
|
Шабанов Максим
Трактор
|16
|17
|
|
Мерфи Тревор
Сибирь
|15
|17
|
|
Аймурзин Данил
Северсталь
|15
|16
|
|
Хмелевский Александр
Салават Юлаев
|13
|16
|
|
Артамонов Никита
Торпедо НН
|15
|16
|И
|П
|
|
Мерфи Тревор
Сибирь
|15
|14
|
|
Шарипзянов Дамир
Авангард
|16
|13
|
|
Деанджело Энтони
СКА
|8
|12
|
|
Петан Ник
Ак Барс
|14
|12
|
|
Да Коста Стефан
Автомобилист
|16
|12
|
|
Летунов Максим
Торпедо НН
|15
|11