Минское «Динамо» обыграло «Нефтехимик» в 1002-м матче Шипачева КХЛ

Минское «Динамо» на своем льду в матче FONBET Чемпионата КХЛ победило «Нефтехимик» (4:1).

Форвард белорусской команды Вадим Шипачев стал рекордсменом лиги по количеству игр — 1002. 37-летний россиян побил достижение Евгения Бирюкова (1001 матч).

Кроме того, Шипачев повторил рекорд Сергея Мозякина по очкам в КХЛ — 928.

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Регулярный чемпионат

«Динамо» (Минск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 4:1 (0:0, 2:0, 2:1)

Голы: Горбунов — 5 (Липский, Бориков), 25:28 — 1:0. Гросс — 1 (Сотишвили), 33:56 — 2:0. Белозеров — 5 (Клок), 47:00 — 2:1. Хэмилтон — 1, 51:35 — 3:1. Лайл — 4 (бол., Шипачев), 58:56 — 4:1.

Вратари: Тихомиров — Загидулин.

Штраф: 11 — 15.

Броски: 38 (15+8+15) — 22 (4+9+9).

Судьи: Акузовский, Гашилов.

19 октября. Минск. «Минск-Арена». 15086 зрителей.