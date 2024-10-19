Сегодня, 20:30
19 октября в Минске «Динамо» сыграло с «Нефтехимиком» в матче FONBET Чемпионата КХЛ. Встреча завершилась победой хозяев со счетом 4:1.
Видео лучших моментов игры опубликовано на канале лиги.
КХЛ-2024/25: последние новости, расписание игр с результатами и турнирной таблицей
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|17
|12
|5
|26
|2
|Автомобилист
|17
|10
|7
|22
|3
|Сибирь
|16
|9
|7
|19
|4
|Нефтехимик
|18
|7
|11
|19
|5
|Металлург Мг
|19
|9
|10
|18
|6
|Ак Барс
|15
|9
|6
|18
|7
|Адмирал
|16
|7
|9
|17
|8
|Сал. Юлаев
|14
|8
|6
|16
|9
|Лада
|18
|7
|11
|16
|10
|Авангард
|17
|6
|11
|13
|11
|Амур
|17
|5
|12
|12
|12
|Барыс
|17
|3
|14
|7
|И
|О
|
|
Пилипенко Кирилл
Северсталь
|18
|18
|
|
Мерфи Тревор
Сибирь
|16
|18
|
|
Артамонов Никита
Торпедо НН
|17
|17
|
|
Шабанов Максим
Трактор
|17
|17
|
|
Грицюк Арсений
СКА
|16
|17
|
|
Летунов Максим
Торпедо НН
|17
|17
|И
|П
|
|
Шарипзянов Дамир
Авангард
|17
|15
|
|
Мерфи Тревор
Сибирь
|16
|14
|
|
Деанджело Энтони
СКА
|9
|13
|
|
Да Коста Стефан
Автомобилист
|17
|13
|
|
Петан Ник
Ак Барс
|14
|12
|
|
Летунов Максим
Торпедо НН
|17
|12