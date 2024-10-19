«Динамо» Минск — «Нефтехимик»: видеообзор матча КХЛ

19 октября в Минске «Динамо» сыграло с «Нефтехимиком» в матче FONBET Чемпионата КХЛ. Встреча завершилась победой хозяев со счетом 4:1.

Видео лучших моментов игры опубликовано на канале лиги.

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