«Салават Юлаев» в гостях обыграл минское «Динамо» благодаря дублю Хмелевского

«Салават Юлаев» в гостях обыграл минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 4:2.

В составе хозяев дубль оформил Райан Спунер. У гостей отличились Александр Хмелевский (дубль), Сергей Шмелев и Владислав Картаев.

«Салават Юлаев» одержал первую победу в сезоне-2022/23 КХЛ и занимает 3-е место в турнирной таблице Восточной конференции (3 очка).

«Динамо» потерпело первое поражение и опустилось на 8-е место Запада с 4 очками.

В следующем матче «Динамо» на выезде сыграет с «Нефтехимиком» 10 сентября. «Салават Юлаев» 9-го числа примет «Трактор».

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«Динамо» (Минск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 2:4 (1:1, 1:0, 0:3)

Голы: Спунер — 3 (бол., Пакетт), 1:04 — 1:0. Хмелевский — 2 (бол., Кадейкин), 19:17 — 1:1. Спунер — 4 (бол., Душак, Козун), 37:25 — 2:1. Шмелев — 2 (бол., Бирюков, Мухамадуллин), 49:07 — 2:2. Хмелевский — 3 (бол., Шмелев, Мерфи), 52:37 — 2:3. Картаев — 1 (мен., п.в.), 59:50 — 2:4.

Вратари: Колосов (56:49 — 59:50) — Ежов.

Штраф: 41 — 16.

Броски: 29 (3+15+11) — 28 (10+5+13).

Судьи: Белов, Оскирко.

7 сентября. Минск. «Минск-Арена».