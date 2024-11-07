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Сегодня, 16:00

«Динамо» Минск — «Салават Юлаев»: онлайн-трансляция матча КХЛ в прямом эфире

«Динамо» Минск и «Салават Юлаев» сыграют в регулярном чемпионате КХЛ 7 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото ХК «Динамо» Минск, Telegram
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Минское «Динамо» и «Салават Юлаев» сыграют в FONBET чемпионате КХЛ в четверг, 7 ноября. Начало матча в спортивном комплексе «Минск-Арена» в столице Белоруссии — в 17.10 по московскому и местному времени.

Встречу «Динамо» Минск — «Салават Юлаев» в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Кинопоиск». Также трансляцию можно смотреть на канале «КХЛ Prime» и официальном сайте КХЛ, минском канале «Беларусь 5» и уфимском канале «БСТ».

Ключевые события и результат игры «Динамо» Минск — «Салават Юлаев» изучайте в матч-центре сайта «СЭ».

В этом регулярном чемпионате минское «Динамо» провело 22 матча и набрало 23 очка, у «Салавата Юлаева» — 26 очков в 20 играх.

КХЛ
ХК Динамо (Минск)
ХК Салават Юлаев

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