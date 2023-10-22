Дубль Керрана принес минскому «Динамо» победу над «Салаватом Юлаевым»

Минское «Динамо» дома обыграло «Салават Юлаев» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:2 ОТ.

Дублем за хозяев отличился Коди Керран, забросивший решающую шайбу в овертайме. Еще один гол на счету Александра Волкова.

За уфимцев отличились Иван Дроздов и Глеб Кузьмин.

«Динамо» (21 очко) поднялось на седьмое место в Западной конференции КХЛ после 19 матчей. «Салават Юлаев» (25) идет пятым на «Востоке» после 20 игр.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Динамо» (Минск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 3:2 ОТ (0:2, 1:0, 1:0, 1:0)

Голы: Дроздов — 4 (Хмелевский, Кулемин), 5:58 — 0:1. Кузьмин — 1 (Тимкин, Коледов), 7:25 — 0:2. Керран — 3 (Мороз, Основин), 30:58 — 1:2. Волков — 2 (Меркли), 47:38 — 2:2. Керран — 4 (Мороз, Калдис), 62:00 — 3:2.

Вратари: Колосов — Ежов.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 28 (7+14+6+1) — 18 (5+9+4+0).

Судьи: Букин, Лаврентьев.

22 октября. Минск. «Минск-Арена». 15086 зрителей.