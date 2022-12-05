«Северсталь» победила минское «Динамо» и прервала серию из четырех поражений подряд

«Северсталь» в гостях победила минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:3.

В составе победителей голами отметились Иван Подшивалов, Александр Суворов, Павел Денисов и Кирилл Пилипенко.

За минчан забивали Райан Спунер, Владимир Алистров и Шон Лалонд.

«Северсталь» прервала серию из четырех поражений подряд.

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо Мн» (Минск) — «Северсталь» (Череповец) — 3:4 (1:1, 2:2, 0:1)

Голы: Подшивалов — 1 (Вовченко), 2:19 — 0:1. Спунер — 13 (Сапего, Мартынов), 12:10 — 1:1. Алистров — 9 (Сапего, Пинчук), 21:28 — 2:1. Лалонд — 1 (Демков, Варфоломеев), 25:37 — 3:1. Суворов — 11 (Гераськин, Пресс), 32:20 — 3:2. Денисов — 2 (Гераськин, Гуслистов), 36:18 — 3:3. Пилипенко — 7 (Абросимов), 54:00 — 3:4.

Вратари: Колосов (58:25) — Самонов.

Штраф: 12 — 10.

Броски: 27 (8+15+4) — 37 (18+12+7).

Судьи: Овчинников, Раминг.

5 декабря. Минск. «Минск-Арена».