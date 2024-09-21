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Сегодня, 19:44

Минское «Динамо» прервало трехматчевую победную серию «Северстали»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Минское «Динамо» обыграло «Северсталь» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:1.

У минчан шайбы забросили Александр Волков, Роман Горбунов и Андрей Стась. За череповецкий клуб единственный гол забил Данил Аймурзин.

«Северсталь» прервала серию из трех побед подряд. Команда с 10 очками в 8 матчах занимает второе место в Западной конференции. «Динамо» с 8 баллами в 6 играх находится на 6-й строчке.

ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ

«Динамо» (Минск) — «Северсталь» (Череповец) — 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)

Голы: Волков — 2 (Энас, Хенкель), 28:54 — 1:0. Аймурзин — 5 (Ильин), 34:37 — 1:1. Горбунов — 3 (бол., Уэлле, Волков), 44:32 — 2:1. Стась — 1 (п.в.), 59:57 — 3:1.

Вратари: Тихомиров — Шостак (59:10 — 59:57).

Штраф: 10 — 8.

Броски: 41 (17+12+12) — 26 (13+4+9).

Судьи: Беляев, Дударов.

21 сентября. Минск. «Минск-Арена».

Источник: Таблица КХЛ
КХЛ
ХК Динамо (Минск)
ХК Северсталь

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