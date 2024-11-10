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«Динамо» Минск — «Северсталь»: смотреть матч КХЛ онлайн

«Динамо» Минск сыграет с «Северсталью» в КХЛ 10 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото ХК «Динамо» Минск, Telegram
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Минское «Динамо» сыграет с «Северсталью» в FONBET чемпионате КХЛ в воскресенье, 10 ноября. Игра состоится на «Минск-Арене» в столице Белоруссии и начнется в 17.10 по московскому времени.

Матч «Динамо» Минск — «Северсталь» в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Кинопоиск». Также трансляция пройдет на официальном сайте КХЛ. В Белоруссии матчи КХЛ показывает государственный канал «Беларусь 5».

Ключевые события и результат игры «Динамо» Минск — «Северсталь» вы можете найти в нашем матч-центре.

Минское «Динамо» в этом регулярном чемпионате КХЛ провело 23 игры и набрало 25 очков, предыдущим соперником белорусов был «Салават Юлаев» (3:2 Б). У «Северстали» — 30 очков в 22 матчах, в предыдущей игре череповчане победили «Куньлунь» в Мытищах (4:3).

Матч «Динамо» Минск — «Северсталь» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс.

КХЛ
ХК Динамо (Минск)
ХК Северсталь

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