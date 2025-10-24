«Динамо» Минск и «Шанхай Дрэгонс» сыграют в регулярном чемпионате КХЛ 24 октября

«Динамо» Минск и «Шанхай Дрэгонс» встретятся в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ в пятницу, 24 октября. Матч пройдет на льду «Минск Арены» в Минске (Белоруссия). Начало — в 19.10 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями игры «Динамо» Минск — «Шанхай Дрэгонс» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Трансляцию в прямом эфире покажут на платформе «Кинопоиск», телеканале КХЛ ТВ и официальном сайте КХЛ. Жители Белоруссии могут смотреть игру своей команды на телеканале «Беларусь 5».

Минчане набрали 21 очко в 17 матчах и занимают пятое место в Западной конференции. «Драконы» с 22 очками в 16 играх идут на четвертой строчке «Запада».

Регулярный чемпионат КХЛ сезона 2025/26 пройдет с 5 сентября по 20 марта.

Матч «Динамо» Минск — «Шанхай Дрэгонс» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс