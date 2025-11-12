Видео
12 ноября, 16:30

«Динамо» Минск — «Сибирь»: онлайн-трансляция матча КХЛ

«Динамо» Минск и «Сибирь» сыграют в чемпионате КХЛ 12 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото ХК «Динамо» Минск, Telegram

«Динамо» Минск и «Сибирь» сыграют в FONBET чемпионате КХЛ в среду, 12 ноября. Матч пройдет в Минске (Белоруссия) на «Минск-Арене» и начнется в 19.10 по московскому времени.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
12 ноября, 19:10. Минск-Арена (Минск)
Динамо Мн
Сибирь

Следите за ключевыми событиями и результатом игры «Динамо» Минск — «Сибирь» в матч-центре нашего сайта.

Встречу в прямом эфире покажут онлайн-платформа «Кинопоиск», канал «КХЛ Prime» и официальный сайт лиги. Жители регионов команд смогут посмотреть матч на каналах «Беларусь 5» и «ОТС».

В сезоне КХЛ-2025/26 минское «Динамо» провело 24 матча, набрало 33 очков и перед этим игровым днем занимало третье место на «Западе», предыдущим соперником «зубров» был «Сочи» (5:2). У «Сибири» — 24 игры, 17 очков и 11-я строчка в Восточной конференции, в понедельник новосибирцы уступили «Спартаку» (3:6).

КХЛ
ХК Динамо (Минск)
ХК Сибирь
