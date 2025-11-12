Видео
12 ноября, 21:45

Минское «Динамо» со счетом 7:0 дома разгромило «Сибирь», гости потерпели 11-е поражение подряд

Игнат Заздравин
Корреспондент
Минское «Динамо» дома разгромило «Сибирь» в КХЛ — 7:0.
Фото ХК «Динамо» (Минск)

Минское «Динамо» на домашнем льду разгромило «Сибирь» в FONBET чемпионате КХЛ — 7:0.

По дублю оформили Илья Усов и Егор Бориков. Еще по разу отличились Сэм Энас, Вадим Мороз и Виталий Пинчук.

«Динамо» (35 очков) занимает третье место в Западной конференции КХЛ. «Сибирь» (17) потерпела 11-е поражение подряд и замыкает таблицу на «Востоке».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
12 ноября, 19:10. Минск-Арена (Минск)
Динамо Мн
Сибирь

6

  • AlexCS4

    Уж слишком безжалостно. Минск, осади немного, зачем затаптывать? :)

    13.11.2025

  • Инта

    Мда... зубря знатно покуражились..., с победой. В Минске уже начинают привыкать к таким разгромам - Трактор, ЦСКА, теперь Сибирь.

    12.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    Трактор эпично, конечно, отказался от Фукале в пользу пылесоса Дригера...

    12.11.2025

  • Vitamin007

    Очень хочется, чтобы Минск взял Кубок!

    12.11.2025

  • bussel61

    Красиво, уверенно, на классе! Молодцы!

    12.11.2025

  • roughboy

    Сколько еще надо поражений, чтобы изгнать генерального менеджера, который полностью развалил клуб?

    12.11.2025

    Хоккей
    КХЛ
    ХК Динамо (Минск)
    ХК Сибирь
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя