Минское «Динамо» со счетом 7:0 дома разгромило «Сибирь», гости потерпели 11-е поражение подряд

12 ноября, 21:45
Минское «Динамо» на домашнем льду разгромило «Сибирь» в FONBET чемпионате КХЛ — 7:0.
По дублю оформили Илья Усов и Егор Бориков. Еще по разу отличились Сэм Энас, Вадим Мороз и Виталий Пинчук.
«Динамо» (35 очков) занимает третье место в Западной конференции КХЛ. «Сибирь» (17) потерпела 11-е поражение подряд и замыкает таблицу на «Востоке».
AlexCS4
Уж слишком безжалостно. Минск, осади немного, зачем затаптывать? :)
13.11.2025
Инта
Мда... зубря знатно покуражились..., с победой. В Минске уже начинают привыкать к таким разгромам - Трактор, ЦСКА, теперь Сибирь.
12.11.2025
Adiоs Amigos R
Трактор эпично, конечно, отказался от Фукале в пользу пылесоса Дригера...
12.11.2025
Vitamin007
Очень хочется, чтобы Минск взял Кубок!
12.11.2025
bussel61
Красиво, уверенно, на классе! Молодцы!
12.11.2025
roughboy
Сколько еще надо поражений, чтобы изгнать генерального менеджера, который полностью развалил клуб?
12.11.2025