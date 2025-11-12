Минское «Динамо» со счетом 7:0 дома разгромило «Сибирь», гости потерпели 11-е поражение подряд

Минское «Динамо» на домашнем льду разгромило «Сибирь» в FONBET чемпионате КХЛ — 7:0. По дублю оформили Илья Усов и Егор Бориков. Еще по разу отличились Сэм Энас, Вадим Мороз и Виталий Пинчук. «Динамо» (35 очков) занимает третье место в Западной конференции КХЛ. «Сибирь» (17) потерпела 11-е поражение подряд и замыкает таблицу на «Востоке». FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

12 ноября, 19:10. Минск-Арена (Минск) Динамо Мн Сибирь

AlexCS4 Уж слишком безжалостно. Минск, осади немного, зачем затаптывать? :) 13.11.2025

Инта Мда... зубря знатно покуражились..., с победой. В Минске уже начинают привыкать к таким разгромам - Трактор, ЦСКА, теперь Сибирь. 12.11.2025

Adiоs Amigos R Трактор эпично, конечно, отказался от Фукале в пользу пылесоса Дригера... 12.11.2025

Vitamin007 Очень хочется, чтобы Минск взял Кубок! 12.11.2025

bussel61 Красиво, уверенно, на классе! Молодцы! 12.11.2025