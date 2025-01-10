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«Динамо» Минск — «Сибирь»: смотреть трансляцию матча КХЛ онлайн

«Динамо» Минск и «Сибирь» проведут матч в чемпионате КХЛ 10 января
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото ХК «Динамо» Минск, Telegram
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Матч «Динамо» Минск — «Сибирь» в FONBET чемпионате КХЛ пройдет в пятницу, 10 января. Начало матча на «Минск-Арене» в столице Белоруссии — в 19.10 по московскому времени.

Прямая трансляция встречи пройдет на онлайн-платформе «Кинопоиск», канале «КХЛ» и официальном сайте лиги. Новосибирцы смогут также посмотреть игру своего клуба на телеканале «ОТС» (начало встречи — в 23.00 по местному времени), а в Белоруссии трансляции КХЛ ведет канал «Беларусь 5».

Изучайте ключевые события и результат игры «Динамо» Минск — «Сибирь» в матч-центре сайта «СЭ».

В этом сезоне КХЛ-2024/25 минское «Динамо» провело 43 игры и набрало 53 очка, в предыдущем матче «зубры» обыграли ЦСКА (2:0). У «Сибири» — 41 игра и 39 очков, предыдущим соперником новосибирцев было «Торпедо» (0:2).

КХЛ
ХК Динамо (Минск)
ХК Сибирь
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