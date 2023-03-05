СКА обыграл минское «Динамо» и вышел вперед в серии

СКА обыграл минское «Динамо» в третьем матче первого раунда плей-офф КХЛ — 4:0.

В составе победителей отличились Дмитрий Яшкин, Никита Комаров, Александр Никишин и Василий Глотов.

Счет в серии — 2:1 в пользу петербургского клуба. Следующий матч между командами пройдет в Минске во вторник, 7 марта.

КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. 1/4 финала. Третий матч

«Динамо Мн» (Минск) - СКА (Санкт-Петербург) — 0:4 (0:2, 0:1, 0:1)

Голы: Яшкин — 2 (бол., Хуснутдинов, Ожиганов), 9:30 — 0:1. Л. Комаров — 1 (Гребенщиков), 16:07 — 0:2. Никишин — 1 (Гусев), 28:36 — 0:3. Глотов — 2 (Фальковский), 50:37 — 0:4.

Вратари: Шостак — Николаев.

Штраф: 8 — 21.

Броски: 26 (5+15+6) — 29 (15+5+9).

Судьи: Белов, Беляев.

5 марта. Минск. «Минск-Арена». 15086 зрителей. Счет в серии: 1-2