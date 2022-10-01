СКА на выезде победил минское «Динамо»

СКА на выезде победил минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 5:1.

В составе питерцев отметились голами Марат Хайруллин, Никита Камалов, Дмитрий Яшкин, Захар бардаков и Максим Грошев, который отличился в меньшинстве.

Единственная шайба «Динамо» на счету форварда Павла Варфоломеева.

СКА одержал третью победу подряд. «Динамо» проиграло четвертый матч из последних четырех.

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«Динамо Мн» (Минск) — СКА (Санкт-Петербург) — 1:5 (1:1, 0:3, 0:1)

Голы: Хайруллин — 8, 3:39 — 0:1. Варфоломеев — 2, 6:41 — 1:1. Камалов — 2, 21:49 — 1:2. Яшкин — 6 (Педан), 24:11 — 1:3. Волков — 7 (Жафяров), 36:18 — 1:4. Грошев — 2 (мен.), 58:01 — 1:5.

Вратари: Шостак (Колосов, 24:11) — Николаев.

Штраф: 9 — 11.

Броски: 29 (9+9+11) — 28 (10+11+7).

Судьи: Наумов, Щенев.

1 октября. Минск. «Минск-Арена». 15005 зрителей