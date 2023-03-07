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Сегодня, 21:59

Минское «Динамо» победило СКА и сравняло счет в серии

Руслан Минаев
«Динамо» Минск — СКА.
Фото ХК «Динамо» Минск.
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Минское «Динамо» дома обыграло СКА в четвертом матче первого раунда Кубка Гагарина — 4:2.

В составе хозяев забивали Игорь Мартынов, Дмитрия Соколов, Роман Горбунова и Ник Меркли. У гостей отметились Никита Гусев и Андрей Педан.

Минчане пропустили первыми в третьем периоде и ответили четырьмя шайбами в течение семи минут. В концовке встречи питерцы отыграли одну шайбу.

«Динамо» сравняло счет в серии — 2-2. Следующий матч пройдет в Санкт-Петербурге 9 марта. Начало — в 19.30 мск.

Кубок Гагарина — смотрите в Okko

КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/4 финала. Четвертый матч

«Динамо Мн» (Минск) — СКА (Санкт-Петербург) — 4:2 (0:0, 0:0, 4:2)

Голы: Гусев — 2 (Никишин, Бардаков), 43:46 — 0:1. Мартынов — 1 (мен.), 49:37 — 1:1. Соколов — 1 (бол., Спунер, Барберио), 52:04 — 2:1. Горбунов — 2 (Меркли, Барберио), 54:22 — 3:1. Меркли — 1 (п.в., Алистров, Барберио), 56:26 — 4:1. Педан — 1 (бол., Гусев, Хайруллин), 58:08 — 4:2.

Вратари: Колосов — Николаев (54:34 — 56:26).

Штраф: 14 — 8.

Броски: 22 (4+12+6) — 32 (10+8+14).

Судьи: Белов, Беляев.

7 марта. Минск. «Минск-Арена». 13820 зрителей.

Счет в серии: 2-2

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2022-2023/playoff/
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Минск)
ХК СКА
Кубок Гагарина
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