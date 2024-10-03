Дубль Глотова принес СКА победу над минским «Динамо»

СКА на выезде обыграл минское «Динамо» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 3:0.

Дублем у армейцев отметился Василий Глотов. Еще одну шайбу забросил Арсений Грицюк, на счету которого также одна голевая передача.

Голкипер СКА Артемий Плешков отыграл на ноль, отразив 34 броска по своим воротам.

СКА (15 очков) поднялся на третье место в Западной конференции КХЛ. Минчане с 12 баллами идут шестыми на «Западе».

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Динамо (Минск) — СКА (Санкт-Петербург) — 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Голы: Глотов — 2 (Грицюк, Никишин), 0:26 — 0:1. Грицюк — 4 (Зыков, Галенюк), 29:06 — 0:2. Глотов — 3 (п.в.), 58:45 — 0:3.

Вратари: Тихомиров (57:27 — 58:45) — Плешков.

Штраф: 12 — 8.

Броски: 34 (9+10+15) — 24 (11+6+7).

Судьи: Морозов, Фатеев.

3 октября. Минск. «Минск-Арена».