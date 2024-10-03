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Сегодня, 17:10

«Динамо» Минск — СКА: смотреть трансляцию матча КХЛ

«Динамо» Минск сыграет со СКА в регулярном чемпионате КХЛ 3 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Александр Никишин (ХК СКА).
Фото Global Look Press
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Минское «Динамо» встретится со СКА в рамках FONBET Чемпионата КХЛ в четверг, 3 октября. Игра пройдет в спортивном комплексе «Минск-Арена» в Минске (Белоруссия). Начало — в 19.10 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Динамо» Минск — СКА будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию встречи покажут на официальном сайте КХЛ. Также игры регулярного чемпионата транслирует онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» по платной подписке. Жители Белоруссии смогут посмотреть игру своей команды на телеканале «Беларусь 5».

«Динамо» Минск набрало 12 очков и занимает шестое место в Западной конференции. СКА с 13-ю баллами располагается на пятой строчке на Западе.

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

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КХЛ
ХК Динамо (Минск)
ХК СКА

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