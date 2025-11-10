Видео
10 ноября, 16:20

«Динамо» Минск — «Сочи»: онлайн-трансляция матча КХЛ

«Динамо» Минск и «Сочи» сыграют в чемпионате КХЛ 10 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото ХК «Динамо» Минск, Telegram

«Динамо» Минск и «Сочи» проведут матч FONBET чемпионата КХЛ в понедельник, 10 ноября. Игра на льду «Минск-Арены» в столице Белоруссии начнется в 19.10 по московскому времени.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
10 ноября, 19:10. Минск-Арена (Минск)
Динамо Мн
Сочи

В прямом эфире матч транслируют онлайн-платформа «Кинопоиск» и официальный сайт КХЛ. Жители Минска смогут посмотреть трансляцию на канале «Беларусь 5».

Отслеживайте ключевые события и результат игры «Динамо» Минск — «Сочи» в матч-центре на нашем сайте.

В регулярном чемпионате КХЛ-2025/26 минское «Динамо» провело 23 матча, набрало 31 очко и занимало перед игровым днем четвертое место на «Западе». «Зубры» в предыдущей игре сезона уступили «Ладе» (0:1). «Сочи» с 14 очками после 21 матча занимал в конференции 11-е место. Черноморцы в четверг проиграли «Северстали» (4:5 ОТ).

Матч «Динамо» Минск — «Сочи» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

ХК Динамо (Минск)
ХК Сочи
