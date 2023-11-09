Минское «Динамо» обыграло «Сочи»

Минское «Динамо» дома победило «Сочи» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:1.

У хозяев шайбы забросили Сэм Анас и Александр Волков. У гостей гол забил Матвей Мичков.

«Динамо» набрало 30 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице Западной конференции. У «Сочи» — 28 очков и 9-е место «Запада».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Динамо» (Минск) — «Сочи» (Сочи) — 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

Голы: Мичков — 10 (Тянулин, Хуснутдинов), 32:14 — 0:1. Энас — 7 (буллит), 36:28 — 1:1. Волков — 5 (Меркли, Калдис), 54:01 — 2:1.

Вратари: Колосов — Бердин (59:35).

Штраф: 2 — 2.

Броски: 45 (17+15+13) — 19 (5+10+4).

Судьи: Васильев, Овчинников.

9 ноября. Минск. «Минск-Арена». 7110 зрителей.