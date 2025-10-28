Минское «Динамо» разгромило «Сочи» со счетом 8:2

28 октября, 21:30
Минское «Динамо» дома с крупным счетом обыграло «Сочи» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 8:2. Встреча прошла на стадионе «Минск-Арена».
За клуб из Минска забили Егор Бориков (дубль), Сэм Энас, Илья Усов, Виталий Пинчук, Даниил Липский (дубль) и Вадим Шипачев. Также на счету Борикова две голевые передачи.
Шайбы сочинцев на счету Николая Полякова и Тимур Хафизов.
«Динамо» (25 очков) выиграло третий матч подряд и поднялось на четвертое место Западной конференции. «Сочи» (10) находится на 11-й строчке и проиграл девятый матч кряду.
Евгеша Батиков за КПРФ
пока клубные цвета не сменят на фиолетово-зелено-желтые и не вернут старый лого с прыгающим котиком, в Сочях продолжат "отсасывать друг у друга", выражаясь терминологией Назарова)))
28.10.2025
Mick Shelby
Это не просто поражение Сочи. Это проклятие Ротенбергов в действии.
28.10.2025
Vitamin007
Вот кому это говно ротенберговское нужно в КХЛ? Больше негде деньги отмывать?
28.10.2025
bussel61
Молодцы минчане! Сочи конечно прибило пятиминутное удаление, ведь Динамо за это большинство забило аж 4 шайбы! А ещё в одном из отрезков второго периода команды играли без остановки игры 9 минут 13 сек. Интересно, а есть ли статистика по этому показателю? Это не рекорд?
28.10.2025