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Сегодня, 17:45

«Динамо» Минск — «Сочи»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ

«Динамо» Минск и «Сочи» сыграют в регулярном чемпионате КХЛ
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото ХК «Динамо» Минск, Telegram
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«Динамо» Минск и «Сочи» встретятся в FONBET чемпионате КХЛ во вторник, 4 февраля. Матч пройдет на «Минск-Арене» в столице Белоруссии. Стартовое вбрасывание — в 19.10 по московскому времени.

Транслировать игру в Минске будут онлайн-платформа «Кинопоиск» и официальный сайт КХЛ. Жители Белоруссии смогут посмотреть игру на канале «Беларусь 5».

Изучайте ключевые события и результат игры «Динамо» Минск — «Сочи» в матч-центре нашего сайта.

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 минское «Динамо» провело 49 матчей и набрало 50 очков, предыдущим соперником «зубров» был «Авангард» (4:5 Б). У «Сочи» — 52 игра и 36 очков, в воскресенье сочинцы уступили «Трактору» (2:3 ОТ).

КХЛ
ХК Динамо (Минск)
ХК Сочи
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