«Динамо» Минск и «Спартак» сыграют в чемпионате КХЛ 22 ноября

«Динамо» Минск и «Спартак» встретятся в FONBET чемпионате КХЛ в субботу, 22 ноября. Матч пройдет на льду «Минск-Арены» в Минске (Белоруссия). Начало — в 17.10 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Кинопоиск», каналы «КХЛ», «КХЛ Prime» и официальный сайт лиги. Для жителей Минска трансляция также пройдет на канале «Беларусь 5».

Ключевые события и результат игры «Динамо» Минск — «Спартак» изучайте в нашем матч-центре.

В регулярном чемпионате-2025/26 минское «Динамо» провело 28 матчей и набрало 39 очков. У «Спартака» 28 игр и 31 очко. «Зубры» в предыдущей встрече сезона обыграли ЦСКА (5:2), а красно-белые уступили «Торпедо» (3:4).

