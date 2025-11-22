Видео
Сегодня, 14:30

«Динамо» Минск — «Спартак»: онлайн-трансляция матча КХЛ

«Динамо» Минск и «Спартак» сыграют в чемпионате КХЛ 22 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото ХК «Спартак», Telegram

«Динамо» Минск и «Спартак» встретятся в FONBET чемпионате КХЛ в субботу, 22 ноября. Матч пройдет на льду «Минск-Арены» в Минске (Белоруссия). Начало — в 17.10 по московскому времени.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
22 ноября, 17:10. Минск-Арена (Минск)
Динамо Мн
Спартак

Игру в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Кинопоиск», каналы «КХЛ», «КХЛ Prime» и официальный сайт лиги. Для жителей Минска трансляция также пройдет на канале «Беларусь 5».

Ключевые события и результат игры «Динамо» Минск — «Спартак» изучайте в нашем матч-центре.

В регулярном чемпионате-2025/26 минское «Динамо» провело 28 матчей и набрало 39 очков. У «Спартака» 28 игр и 31 очко. «Зубры» в предыдущей встрече сезона обыграли ЦСКА (5:2), а красно-белые уступили «Торпедо» (3:4).

Матч «Динамо» Минск — «Спартак» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

КХЛ
ХК Динамо (Минск)
ХК Спартак (Москва)
