Минское «Динамо» разгромило «Спартак» в КХЛ

Сегодня, 19:24
Минское «Динамо» дома разгромило «Спартак» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 5:0.
По дублю оформили нападающие Алекс Лимож и Даниил Сотишвили. Еще по разу отличились Сергей Кузнецов и Вадим Шипачев.
«Динамо» (41 очко) поднялось на второе место в Западной конференции КХЛ. «Спартак» (31) потерпел второе поражение подряд и идет седьмым на «Западе».
Yury Petrov
застой. Кудашова бы в тренеры.
22.11.2025
mm1962
Позорище
22.11.2025
Константин Мишин
совсем плохо...
22.11.2025
Archon
Сурово..)) И защита у Минска неплохая.
22.11.2025
ageroy
Первая команда пропустившая 100 голов
22.11.2025
bussel61
А в Минске "И снова седая ночь...!". Молодцы!
22.11.2025