Минское «Динамо» разгромило «Спартак» в КХЛ

Минское «Динамо» дома разгромило «Спартак» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 5:0.

По дублю оформили нападающие Алекс Лимож и Даниил Сотишвили. Еще по разу отличились Сергей Кузнецов и Вадим Шипачев.

«Динамо» (41 очко) поднялось на второе место в Западной конференции КХЛ. «Спартак» (31) потерпел второе поражение подряд и идет седьмым на «Западе».