Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 19:24

Минское «Динамо» разгромило «Спартак» в КХЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент

Минское «Динамо» дома разгромило «Спартак» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 5:0.

По дублю оформили нападающие Алекс Лимож и Даниил Сотишвили. Еще по разу отличились Сергей Кузнецов и Вадим Шипачев.

«Динамо» (41 очко) поднялось на второе место в Западной конференции КХЛ. «Спартак» (31) потерпел второе поражение подряд и идет седьмым на «Западе».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
22 ноября, 17:10. Минск-Арена (Минск)
Динамо Мн
Спартак
Источник: Таблица КХЛ
6

  • Yury Petrov

    застой. Кудашова бы в тренеры.

    22.11.2025

  • mm1962

    Позорище

    22.11.2025

  • Константин Мишин

    совсем плохо...

    22.11.2025

  • Archon

    Сурово..)) И защита у Минска неплохая.

    22.11.2025

  • ageroy

    Первая команда пропустившая 100 голов

    22.11.2025

  • bussel61

    А в Минске "И снова седая ночь...!". Молодцы!

    22.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Читайте также
    Саночников Репилова и Перетягина арестовали по делу о мошенничестве
    Галактионову дадут новую зарплату, но оставят сразу без пяти футболистов и Баринова. Что происходит в «Локомотиве»
    Экстренный саммит ЕС по Украине пройдет 24 ноября
    Моуринью раскритиковал футболистов «Бенфики» после победы в 1/16 финала Кубка Португалии
    В Воронежской области успешно подорвали боевые блоки от сбитых ракет
    Саночников Репилова и Перетягина арестовали за мошенничество на 11 млн рублей
    Популярное видео
    «Питтсбург» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Монреаль» — «Вашингтон»: видео хет-трика Овечкина
    «Монреаль» — «Вашингтон»: видео хет-трика Овечкина
    «Детройт» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Детройт» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
    Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
    «Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
    «Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
    «Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
    «Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
    «Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя