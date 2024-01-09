«Спартак» проиграл минскому «Динамо» и потерпел 4-е поражение подряд

«Спартак» на выезде проиграл минскому «Динамо» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 1:3.

У белорусского клуба два гола забил Александр Волков. Ассистентские дубли оформили Сэм Анас и Таннер Фритц. У «Спартака» шайбу за 5 секунд до конца матча забросил Александр Беляев.

Красно-белые потерпели 4-е поражение подряд. «Спартак» с 67 очками занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции.

«Динамо» одержало вторую победу подряд. Минчане с 47 очками занимают 8-ю строчку таблицы «Запада».

12 января «Спартак» примет СКА, «Динамо» 11-го числа сыграет дома с «Торпедо».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Динамо» (Минск) — «Спартак» (Москва) — 3:1 (2:0, 0:0, 1:1)

Голы: Волков — 12 (Фритц, Энас), 14:34 — 1:0. Волков — 13 (бол., Фритц, Энас), 18:30 — 2:0. Мороз — 10 (Горбунов, Денисов), 41:25 — 3:0. Беляев — 7 (Рубцов, Филин), 59:55 — 3:1.

Вратари: Фергюсон — Рибар.

Штраф: 15 — 11.

Броски: 29 (10+8+11) — 26 (10+7+9).

Судьи: Белов, Оскирко.

9 января. Минск. «Минск-Арена».