«Спартак» победил минское «Динамо» в матче КХЛ в Ташкенте

Сегодня, 19:16
Минское «Динамо» в матче FONBET Чемпионата КХЛ уступило «Спартаку» (2:3 ОТ).
Победную шайбу на 26-й секунде овертайме забросил нападающий Адам Ружичка. По 2 (1+1) очка набрали форварды красно-белых Николай Голдобин и Андрей Локтионов.
Вынесенная игра регулярного чемпионата прошла в Ташкенте. Матч посетили 9405 зрителей, это новый рекорд посещаемости в рамках KHL World Games.
FONBET КХЛ
Регулярный чемпионат
«Динамо» (Минск) — «Спартак» (Москва) — 2:3 ОТ (1:1, 0:0, 1:1, 0:1)
Голы: Бориков — 5 (Стась, Лайл), 15:56 — 1:0. Локтионов — 9 (Голдобин, Орлов), 16:58 — 1:1. Горбунов — 10 (бол., Гросс, Мороз), 44:31 — 2:1. Голдобин — 8 (Локтионов, Ефремов), 52:32 — 2:2. Ружичка — 15 (Порядин, Вишневский), 60:26 — 2:3.
Вратари: Тихомиров — Николаев.
Штраф: 6 — 4.
Броски: 35 (17+12+6+0) — 26 (6+11+7+2).
Судьи: Бирин, Юдаков.
22 декабря. Ташкент. Хумо Арена. 9405 зрителей.