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Сегодня, 16:10

«Динамо» Минск — «Спартак»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ

«Динамо» Минск и «Спартак» сыграют в КХЛ 22 декабря
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото ХК «Динамо» Минск, Telegram
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«Динамо» Минск и «Спартак» сыграют вынесенный матч FONBET чемпионата КХЛ в воскресенье, 22 декабря. Начало игры на «Хумо Арене» в Ташкенте (Узбекистан) — в 17.10 по московскому времени.

Матч в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Кинопоиск». Трансляция также пройдет на канале «КХЛ Prime», официальном сайте лиги, белорусском канале «Беларусь 5».

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Динамо» Минск — «Спартак» можно в матч-центре сайта «СЭ».

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 минское «Динамо» набрало 42 очка в 36 играх, в пятницу «зубры» обыграли «Ак Барс» (3:1, на выезде). У «Спартака» — 51 очко в 36 играх, перед этим выездом красно-белые уступили ЦСКА в дерби (4:5 ОТ, в гостях).

КХЛ
ХК Динамо (Минск)
ХК Спартак (Москва)
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