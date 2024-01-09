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Сегодня, 13:10

«Динамо Минск» — «Спартак»: время начала и где смотреть трансляцию матча КХЛ

«Динамо Минск» сыграет со «Спартаком» в регулярном чемпионате КХЛ
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Илья Ковальчук, игрок ХК «Спартак».
Фото ХК «Спартак»
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Минское «Динамо» на своем льду примет «Спартак» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ 9 января, во вторник. Игра пройдет в спортивно-развлекательном комплексе «Минск-Арена» в Минске (Белоруссия) и начнется в 19.10 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Динамо Минск» — «Спартак» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире покажет официальный сайт КХЛ. Также игры регулярного чемпионата КХЛ сезона-2023/24 транслирует онлайн-сервис «Кинопоиск» по платной подписке.

Жители Республики Белоруссия смогут посмотреть игру своей команды на телеканале «Беларусь 5».

В Западной конференции минский клуб набрал 45 очков и занимает 8-е место, а красно-белые находятся на 2-й строчке, в их активе — 67 баллов.

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Минск)
ХК Спартак (Москва)
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