«Торпедо» в серии буллитов обыграло «Динамо» из Минска

«Торпедо» в серии буллитов обыграло «Динамо» из Минска в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:2.

Основное время матча закончилось со счетом 2:2, а в серии буллитов точнее были нижегородцы — 3:1.

«Торпедо» с 76 очками идет четвертым на Западе. У «Динамо» 57 очков и восьмая позиция в конференции.

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«Динамо Мн» (Минск) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 2:3 Б (2:0, 0:2, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Пышкайло — 2 (Козун), 1:05 — 1:0. Горбунов — 11 (Алистров), 8:27 — 2:0. Иванов — 1 (Кручинин, Коваленко), 22:31 — 2:1. Летунов — 11 (Шавин, Бокун), 34:10 — 2:2.

Победный буллит: Кручинин.

Вратари: Шостак — Гуска.

Штраф: 12 — 8.

Броски: 24 (7+12+5+0) — 48 (18+11+13+6).

Судьи: Кулаков, Овчинников.

28 января. Минск. «Минск-Арена».