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Сегодня, 21:28

«Торпедо» обыграло минское «Динамо»

Руслан Минаев
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«Торпедо» в гостях обыграло минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:2.

В составе нижегородцев забивали Максим Летунов (дубль) и Владистав Фирстов. У минчан голы на счету Брэндона Козуна и Павла Варфоломеева.

«Торпедо» с 59 очками занимает третье место в турнирной таблице Запада. «Динамо» — с 42 очками на 9-й строчке.

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо Мн» (Минск) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)

Голы: Летунов — 6 (Иванов, Ян), 6:35 — 0:1. Козун — 6 (Спунер, Душак), 17:18 — 1:1. Варфоломеев — 13 (Пожиган, Соколов), 20:57 — 2:1. Фирстов — 3 (бол., Федотов, Ян), 24:09 — 2:2. Летунов — 7 (Фирстов), 49:07 — 2:3.

Вратари: Колосов (58:36) — Кульбаков.

Штраф: 12 — 12.

Броски: 36 (9+15+12) — 24 (9+7+8).

Судьи: Беляев, Сергеев.

28 декабря. Минск. «Минск-Арена».

Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Минск)
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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