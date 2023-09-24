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Сегодня, 15:45

«Динамо Минск» — «Торпедо»: прямая трансляция матча КХЛ

«Динамо Минск» сыграет с «Торпедо» в регулярном чемпионате КХЛ 24 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Игорь Ларионов, главный тренер ХК «Торпедо».
Фото ХК «Торпедо»
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«Динамо Минск» сыграет с «Торпедо» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ 24 сентября, в воскресенье. Матч пройдет в многопрофильном культурно-спортивном комплексе «Минск-арена» в Минске (Белоруссия). Начало — в 17.10 по московскому времени.

Видеотрансляцию игры покажут на телеканалах КХЛ ТВ и КХЛ Prime, также следите за игрой на официальном сайте КХЛ. Матч «Динамо Минск» — «Торпедо» будет доступен на сервисах Кинопоиск и Окко по платной подписке.

Жители Белоруссии смогут следить за игрой местной команды в прямом эфире на телеканале «Беларусь 5».

Турнирная таблица КХЛ в актуальном виде по всей лиге с конференициями и дивизионами доступна в разделе на нашем сайте.

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Минск)
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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