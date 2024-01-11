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Сегодня, 21:20

«Торпедо» победило минское «Динамо» в матче КХЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Торпедо» на выезде обыграло минское «Динамо» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:0. Встреча прошла «Минск-Арене».

Голы за нижегородцев забили Бобби Линч, Кирилл Кирсанов и Мэдисон Бауи.

«Торпедо» набрало 61 очко в 49 матчах и занимает пятое место на «Западе». «Динамо» находится восьмой строчке с 47 баллами.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Динамо» (Минск) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 0:3 (0:2, 0:1, 0:0)

Голы: Линч — 3 (Воронин), 1:32 — 0:1. Кирсанов — 1 (Шавин, Ли), 1:50 — 0:2. Бауи — 4 (Линч, Ларионов), 33:48 — 0:3.

Вратари: Фергюсон (58:13) — Кульбаков.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 34 (14+11+9) — 17 (5+6+6).

Судьи: Белов, Оскирко.

11 января. Минск. «Минск-Арена». 8812 зрителей.

Источник: Таблица КХЛ
КХЛ
ХК Динамо (Минск)
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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