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Сегодня, 21:25

«Торпедо» выиграл у минского «Динамо» в овертайме

Руслан Минаев
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«Торпедо» на выезде победил минское «Динамо» в овертайме матча FONBET Чемпионата КХЛ — 2:1.

У гостей шайбы забросили Китон Томпсон и Василий Атанасов. У хозяев гол забил Александр Волков.

«Торпедо» набрал 31 очко и занимает 5-е место в таблице Западной конференции. «Динамо» с 28 очком — на 8-й строчке.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

«Динамо» (Минск) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 1:2 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Волков — 6 (Уэлле, Энас), 0:22 — 1:0. Томпсон — 1 (Абрамов), 19:02 — 1:1. Атанасов — 9 (Силаев, Воронин), 64:36 — 1:2.

Вратари: Тихомиров — Кульбаков.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 22 (8+3+11+0) — 12 (6+4+1+1).

Судьи: Васильев, Соин.

13 ноября. Минск. «Минск-Арена».

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