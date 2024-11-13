«Торпедо» выиграл у минского «Динамо» в овертайме

Сегодня, 21:25
«Торпедо» на выезде победил минское «Динамо» в овертайме матча FONBET Чемпионата КХЛ — 2:1.
У гостей шайбы забросили Китон Томпсон и Василий Атанасов. У хозяев гол забил Александр Волков.
«Торпедо» набрал 31 очко и занимает 5-е место в таблице Западной конференции. «Динамо» с 28 очком — на 8-й строчке.
FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Минск) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 1:2 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 0:1)
Голы: Волков — 6 (Уэлле, Энас), 0:22 — 1:0. Томпсон — 1 (Абрамов), 19:02 — 1:1. Атанасов — 9 (Силаев, Воронин), 64:36 — 1:2.
Вратари: Тихомиров — Кульбаков.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 22 (8+3+11+0) — 12 (6+4+1+1).
Судьи: Васильев, Соин.
13 ноября. Минск. «Минск-Арена».