Дубль Летунова принес «Торпедо» победу над минским «Динамо»

«Торпедо» на выезде одержало победу над минским «Динамо» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:2.

В составе нижегородской команды дублем отметился Максим Летунов, еще по шайбе забросили Евгений Свечников и Игорь Ларионов.

Авторами голов «Динамо» Минск стали Вадим Шипачев и Егор Бориков.

«Торпедо» набрало 44 балла в 41 матче и занимает 8-е место в Западной конференции, а минское «Динамо» идет 6-м с 51 очком в 42 встречах.

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Регулярный чемпионат

«Динамо Мн» (Минск) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 2:4 (0:1, 2:1, 0:2)

Голы: Летунов — 9 (бол., Атанасов, Войнов), 10:47 — 0:1. Свечников — 10 (Войнов), 31:45 — 0:2. Шипачев — 6 (бол., Гросс, Лайл), 34:35 — 1:2. Бориков — 7 (Мелош), 37:54 — 2:2. Летунов — 10 (Свечников, Силаев), 42:55 — 2:3. Ларионов — 5 (п.в., Линч, Томпсон), 59:12 — 2:4.

Вратари: Демченко (57:56 — 59:12) — Бочаров.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 32 (5+16+11) — 33 (13+6+14).

Судьи: Гофман, Лаврентьев.

6 января. Минск. «Минск-Арена».