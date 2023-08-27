«Торпедо» в овертайме обыграло минское «Динамо» в товарищеском матче

Сегодня, 16:25
«Торпедо» в овертайме победило минское «Динамо» в товарищеском матче — 2:1.
Победу нижегородской команде принес гол Алексея Кручинина. В основное время за «Торпедо» забил Максим Летунов, за «Динамо» — Джемел Смит.
Товарищеский матч
«Динамо Мн» (Минск) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 1:2 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 0:1)
Голы: Летунов — 1 (бол., Фирстов), 14:28 — 0:1. Смит — 2 (бол.), 59:39 — 1:1. Кручинин — 1, 61:19 — 1:2.
Вратари: Фергюсон (58:13 — 59:39) — Кульбаков.
Штраф: 22 — 14.
Броски: 20 (7+6+7+1) — 30 (10+9+10+2).
Судьи: Гофман, Ромасько.
27 августа. Минск. «Минск-Арена».
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|0
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|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
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|4
|Куньлунь
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
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|0
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|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
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|0
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|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
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|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
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|0
|0
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|0
|0
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|П
|О
|1
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|0
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|0
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|Автомобилист
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|0
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|Ак Барс
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|0
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|0
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|0
|0
|0
|0
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|0
|0
|0
|0
|9
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|0
|0
|0
|0
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|0
|0
|0
|0
|11
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|0
|0
|0
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|0
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