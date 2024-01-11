Минское «Динамо» на своем льду примет «Торпедо» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ 11 января, в четверг. Игра пройдет в спортивно-развлекательном комплексе «Минск-Арена» в Минске (Белоруссия). Начало — в 19.10 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Динамо Минск» — «Торпедо» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире покажет телеканал «КХЛ Prime» и официальный сайт КХЛ. Также игры регулярного чемпионата КХЛ сезона-2023/24 транслирует онлайн-сервис «Кинопоиск» по платной подписке.

Жители Республики Белоруссия смогут посмотреть игру своей команды на телеканале «Беларусь 5».

В Западной конференции белорусский клуб набрал 47 очков и занимает 8-е место, а нижегородская команда с 59 баллами находится на 5-й строчке.

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