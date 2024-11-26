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Сегодня, 21:55

«Трактор» в овертайме победил минское «Динамо» в КХЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Трактор» в гостях обыграл минское «Динамо» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:3 ОТ.

Победную шайбу в овертайме забросил Александр Кадейкин, также отличившийся одним голом в основное время. Еще по разу у челябинцев забили Максим Шабанов и Дилан Сикура.

У минчан по одной шайбе забросили Джош Брук, Александр Волков и Кристиан Хенкель.

«Трактор» (44 очка) продолжает лидировать в Восточной конференции КХЛ. «Динамо» (34) идет восьмым на «Западе».

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«Динамо» (Минск) — «Трактор» (Челябинск) — 3:4 (0:1, 2:1, 1:1, 0:1)

Голы: Шабанов — 12 (бол., Телегин, Дер-Аргучинцев), 11:03 — 0:1. Брук — 2 (Горбунов, Шипачев), 24:22 — 1:1. Сикьюра — 2 (Дер-Аргучинцев, Николаев), 34:06 — 1:2. Волков — 9 (бол., Шипачев), 37:50 — 2:2. Кадейкин — 14 (Кравцов, Кэмпфер), 44:59 — 2:3. Волков — 10 (Шипачев, Лайл), 58:18 — 3:3. Кадейкин — 15 (Шабанов), 61:43 — 3:4.

Вратари: Кареев (58:05 — 58:18) — Мыльников.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 37 (11+10+13+3) — 28 (4+9+13+2).Судьи: Наумов, Ромасько.

26 ноября. Минск. «Минск-Арена».

Источник: Таблица КХЛ
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ХК Динамо (Минск)
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